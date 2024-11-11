ФСБ заявила о продолжающихся попытках Украины угнать авиационную технику РФ

Военная разведка Украины продолжает попытки угона российских самолетов и вертолетов. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео спецслужбы, передает РИА Новости.

По его словам, ФСБ РФ продолжает фиксировать такие попытки.

В ЦОС ФСБ РФ информировали, что сотрудники ведомства сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1.

По данным ведомства, сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины пытались завербовать российского летчика через мессенджер Telegram и предложить ему сотрудничество. Некий Сергей попросил россиянина отравить свой экипаж и угнать воздушное судно в зону, контролируемую украинскими войсками. Летчик подыграл собеседнику, в результате чего удалось установить места дислокации средств противовоздушной обороны и подразделений Вооруженных сил Украины, после чего нанести по ним удар.

Ранее ФСБ показала видео о срыве операции Украины по угону российского вертолета.