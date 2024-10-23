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Лукашенко раскрыл последствия для Украины в случае сброса Киевом «грязной бомбы» на Москву

Лукашенко: Украина исчезнет в случае сброса Киевом «грязной бомбы» на Москву

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Shamil Zhumatov/AP

Атака Киева «грязной бомбой» по Москве вызовет такой ответный удар, после которого Украина перестанет существовать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Белорусский лидер усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский сможет нажать на «красную кнопку», поскольку для этого нужно «обладать определенной смелостью». Лукашенко призвал Киев задуматься, что будет потом, даже если удастся сбросить «грязную бомбу» на Москву.

«Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет... но ударит так, что Украина исчезнет», — сказал он.

23 октября Лукашенко заявил, что власти Украины хотели бы начала ядерного конфликта с участием России. Он подчеркнул, что уверен в этом «больше чем на 300%», но не стал раскрывать источники. При этом Лукашенко добавил, что Россия не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без его согласия.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против РФ со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки внесены в российскую ядерную доктрину.

Ранее экс-премьер Украины оценил шансы Киева на создание «грязной» ядерной бомбы.

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