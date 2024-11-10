Над двумя регионами России уничтожили беспилотники ВСУ

Над территориями Белгородской и Курской областей ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Попытку атаки дронов пресекли около 23:00 по московскому времени, отметили в ведомстве. Для нейтрализации угрозы привлекались дежурные средства противовоздушной обороны.

Утром ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. ПВО перехватила 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над российскими регионами сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный аналитик объяснил, почему беспилотники залетают вглубь России.