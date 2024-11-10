Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

В подконтрольной Украине части Запорожской области произошли взрывы. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Страна.ua» cо ссылкой на мониторинговые паблики написала о запусках корректируемых авиационных бомб.

СМИ также сообщили о взрывах в городе Днепре на юго-востоке Украины. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов республики, в том числе в Днепропетровской области, действует воздушная тревога. Взрывы слышны и в Славянске Донецкой области. Там на месте прилетов произошел пожар.

Прошлой ночью серия взрывов произошла в Киеве. Взрывы также были зафиксированы в Сумах, а в Сумской области была повреждена инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С этого момента они регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее в Киеве БПЛА попал в дом, где живет посол Эстонии.