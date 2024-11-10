Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС планируют назначить Халиля аль-Хейю новым лидером движения

Руководство ХАМАС рассматривает Халиля аль-Хейю на пост главы движения

close
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство палестинского движения ХАМАС рассматривает возможность назначения Халиля аль-Хейи на пост нового главы политбюро организации. Об этом сообщает газета Ash-Sharq al-Awsat со ссылкой на источники внутри движения.

По информации издания, после ликвидации израильскими силами лидера ХАМАС Яхьи Синвара управление организацией осуществляется коллегиально. Тем не менее, собеседники издания утверждают, что аль-Хейя может занять пост главы политбюро, если будут созданы соответствующие условия для выборов. Выборы нового лидера могут состояться в любое время, однако его имя не будет раскрыто заранее.

Согласно данным Ash-Sharq al-Awsat, в настоящее время аль-Хейя возглавляет политбюро ХАМАС в секторе Газа и руководит ключевыми политическими направлениями движения, включая группу переговорщиков для обсуждений о прекращении огня, а также ведет диалог с ФАТХ по вопросам будущего управления палестинским регионом.

Собеседники издания подчеркнули, что в руководстве организации существует согласие о том, что на пост главы политбюро должен быть назначен заметный деятель из сектора Газа, а не из Западного берега или других представительных органов.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Встреча с ним стала для израильских военных неожиданностью: по словам представителя армии страны Даниэля Хагари, они не знали, где конкретно он скрывается.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о разгроме движения ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами