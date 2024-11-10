В ХАМАС планируют назначить Халиля аль-Хейю новым лидером движения

Руководство палестинского движения ХАМАС рассматривает возможность назначения Халиля аль-Хейи на пост нового главы политбюро организации. Об этом сообщает газета Ash-Sharq al-Awsat со ссылкой на источники внутри движения.

По информации издания, после ликвидации израильскими силами лидера ХАМАС Яхьи Синвара управление организацией осуществляется коллегиально. Тем не менее, собеседники издания утверждают, что аль-Хейя может занять пост главы политбюро, если будут созданы соответствующие условия для выборов. Выборы нового лидера могут состояться в любое время, однако его имя не будет раскрыто заранее.

Согласно данным Ash-Sharq al-Awsat, в настоящее время аль-Хейя возглавляет политбюро ХАМАС в секторе Газа и руководит ключевыми политическими направлениями движения, включая группу переговорщиков для обсуждений о прекращении огня, а также ведет диалог с ФАТХ по вопросам будущего управления палестинским регионом.

Собеседники издания подчеркнули, что в руководстве организации существует согласие о том, что на пост главы политбюро должен быть назначен заметный деятель из сектора Газа, а не из Западного берега или других представительных органов.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Встреча с ним стала для израильских военных неожиданностью: по словам представителя армии страны Даниэля Хагари, они не знали, где конкретно он скрывается.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о разгроме движения ХАМАС.