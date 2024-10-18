Ненавидящий Израиль «мясник из Хан-Юниса»: за что ликвидировали лидера ХАМАС Яхью Синвара

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Израильские власти считают, что он несет ответственность за нападение на страну 7 октября 2023 года. Как Синвар строил свою карьеру, за что получил прозвище «мясник» и как относился к Израилю — в материале «Газеты.Ru».

Ликвидированный Израилем лидер ХАМАС Яхья Ибрагим Хассан Синвар родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа, там же провел все свое детство. Его родители жили в городе Машаль, однако в ходе арабо-израильской войны город отошел Израилю (современное название — Ашкелон), после чего семья бежала и обосновалась в Хан-Юнисе.

close Яхья Синвар Mohammed Salem/Reuters

Синвар получил высшее образование в Исламском университете в Газе, специализируясь на арабском языке. Во время обучения он примкнул к радикалам и возглавил студенческое отделение «Братьев-мусульман» (террористическое движение, запрещенное в России). Израиль впервые арестовал Синвара в 19-летнем возрасте за его деятельность, через три года он вновь попал в заключение. Предположительно, в этот период он сблизился с основателем ХАМАС Ахмедом Ясином.

В 25 лет Синвар организовал подразделение «Аль-Маджд», которое через несколько лет стало частью ХАМАС. Он расправлялся с палестинцами, которых обвиняли в сотрудничестве с Израилем, а также с нарушителями принятых в исламе правил. За это его прозвали «мясником из Хан-Юниса». Также Синвар создал военное крыло группировки — «Бригады аль-Кассам».

Пять пожизненных сроков

В 1988 году суд в Израиле приговорил Синвара к пяти пожизненным заключениям, признав виновным в 12 убийствах, в том числе двух израильских солдат. Во время столь длительного заключения Синвар решил изучить своего врага: он овладел ивритом, активно следил за израильскими СМИ, читал книги о политических лидерах и разведчиках в надежде вернуться к противостоянию с Израилем. Его целью было любой ценой уничтожить еврейское государство.

В 2008 году у Синвара обнаружили опухоль в головном мозге, его успешно прооперировали. А уже через три года — после 22 лет заключения — Синвар вышел на свободу: его и тысячу других палестинских заключенных обменяли на израильского солдата Гилада Шалита. Последнего палестинские боевики захватили в плен в 2006 году, в операции участвовал брат Синвара Мохаммед. Тогда Израиль ввел войска в сектор Газа, более 300 человек погибли, но страна так и не смогла освободить своего гражданина. Переговоры об обмене Шалита велись пять лет: боевики требовали от еврейского государства отпустить 1027 заключенных, в том числе 400 террористов. В конце концов Израиль пошел на сделку.

close Яхья Синвар Yousef Masoud/Global Look Press

После освобождения Синвар вернулся в Газу, уже подконтрольную ХАМАС, и продолжил свою карьеру в организации. В 2017 году он стал лидером группировки в Газе. Через год радикал начал принимать участие в приграничных конфликтах. По оценке израильских властей, именно Синвар стоял за атакой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года — тогда палестинские боевики зашли на территорию еврейского государства и захватили 251 заложника, некоторые из них до сих пор остаются в плену.

Международный уголовный суд (МУС) обвинил Синвара в военных преступлениях против человечности, в том числе в истреблении, убийствах, захвате заложников, пытках, изнасилованиях и сексуализированном насилии, и выдал ордер на его арест. Летом 2024 года ЦАХАЛ ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, после чего Синвар занял его место.

Убийство Синвара

Об уничтожении Синвара Армия обороны Израиля объявила 17 октября. Чуть позже ЦАХАЛ также опубликовал видео с беспилотника, на котором он запечатлен за несколько минут до ликвидации. На кадрах видно, как израильский БПЛА залетает в полуразрушенное здание, где на кресле сидит раненый лидер ХАМАС, который пытается отмахнуться от дрона похожим на палку предметом.

Встреча с ним стала для израильских военных неожиданностью: по словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, они не знали, что он скрывается конкретно в этом месте. Как сообщила газета The New York Times, во время «рутинного патрулирования» израильские солдаты вступили в перестрелку с боевиками и при поддержке беспилотников уничтожили часть здания, где укрылись несколько противников. Затем они обыскали помещение — и обнаружили тело, «поразительно похожее» на Синвара.

У Израиля остались отпечатки пальцев Синвара и его стоматологические данные, что помогло точно установить личность ликвидированного. Подтвердил уничтожение Синвара и анализ ДНК. NYT пишет, что смерть лидера стала для ХАМАС ударом, и теперь конфликт в Газе переходит в неопределенную фазу. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что война на убийстве Синвара не заканчивается: он намерен вернуть заложников, которые больше года находятся в заключении. Кроме этого, Израиль хочет сокрушить ХАМАС как военную и политическую силу.

Израильтяне вышли на улицы, празднуя ликвидацию Синвара. Однако родственники заложников опасаются, что его смерть может сказаться на благополучии их родных. Они просят Нетаньяху заключить сделку, чтобы заложников освободили. Премьер уже официально объявил, что сейчас есть возможность для этого. В Газе мнение жителей о смерти лидера ХАМАС разделились. Одни посчитали это большой утратой, а другие — успехом. Местные обвиняют Синвара в голоде, безработице и бездомности и надеются, что его смерть послужит поводом к окончанию конфликта.

В ХАМАС же уже назначили Синвару замену — исполнять обязанности лидера группировки будет Халед Машаль, который уже возглавлял политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год.