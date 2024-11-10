Экс-глава МИД Австрии заявила, что целями дронов ВСУ были жилые районы Москвы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказалась о недавней атаке дронов на Москву, которая произошла утром 10 ноября. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале.

По ее мнению, украинские силы нацеливались на объекты гражданской инфраструктуры.

«Все сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые районы», — написала Кнайсль.

До этого военный эксперт Вадим Козюлин заявил, что атаку Вооруженных сил Украины на столичный регион можно рассматривать как попытку достижения трех ключевых целей: выявление уязвимостей в системе противовоздушной обороны, тестирование новых технологических разработок в области беспилотной авиации и оказание влияния на обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны западных стран.

Утром 10 ноября ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пять человек были ранены обломками БПЛА.