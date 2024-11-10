Эксперт Козюлин назвал цели налета БПЛА на Москву

Атаку вооруженных сил Украины на столичный регион можно рассматривать как попытку достижения трех ключевых целей: выявление уязвимостей в системе противовоздушной обороны, тестирование новых технологических разработок в области беспилотной авиации и оказание влияния на обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны западных стран. Об этом рассказал газете «Взгляд» военный эксперт, руководитель центра ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Козюлин отметил, что столичный регион располагает развитой системой ПВО, что позволило успешно отразить атаку противника. Он также подчеркнул, что вооруженные силы Украины активизируют производство беспилотников.

«Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», - добавил он, указав, что одной из центральных задач атаки стало испытание БПЛА.

Эксперт также допустил, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. Он отметил, что в Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить.

«Атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – резюмировал Козюлин.

Утром 10 ноября ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пять человек были ранены обломками БПЛА.