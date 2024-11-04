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Фронтовой изобретатель заявил, что его собираются отправить на штурм Курахово

Военный конструктор Порядин заявил, что ему угрожают переводом в штурмовики

Российский фронтовой военный конструктор Иван Порядин (позывной «Механик») заявил, что командование подразделения угрожает ему тяжелыми побоями и переводом в штурмовики после этого. Об этом «Механик» записал видеообращение в своем Telegram-канале.

«Начали поступать угрозы расправы <...> От комбата звучали слова: «Изобью до синяков палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово». Не очень адекватное отношение командования, согласитесь», — процитировал Порядин в своем видео командование.

В видео он рассказал, что его подчиненных из нештатной команды изобретателей перевели в другие подразделения, и эти бойцы не выжили. Теперь, после конфликта с командованием дивизии, Порядина перевели в 102-й полк, от офицеров которого «Механик» получал угрозы.

Информация о конфликте «Механика» с командованием получила широкую огласку в среде военных блогеров. Позднее в канале Порядина появилась запись о том, что «волна справедливости превращается в цунами».

До этого вдову специалиста по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» Евгению Яренкевич с позывным «Ежик» объявили в розыск.

Ранее вдова военкора Бентли высказалась о деле ее супруга.

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