Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось

В Донецкой народной республике (ДНР) число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

До этого чиновник сообщил, что в поселке шахты им. Ю. А. Гагарина

мирный житель Горловки был ранен «вследствие украинской вооруженной агрессии».

10 ноября в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Горловку 11 снарядами «натовского» 155-миллиметрового калибра за полтора часа. По городу также было выпущено восемь ракет из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это также один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тыс. человек.

Ранее ВСУ применили тактику «тихой атаки» при ударе дроном по автобусу в Горловке.