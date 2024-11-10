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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось

Число раненных при обстреле ВСУ жителей Горловки выросло до четырех

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Сергей Аверин/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

До этого чиновник сообщил, что в поселке шахты им. Ю. А. Гагарина
мирный житель Горловки был ранен «вследствие украинской вооруженной агрессии».

10 ноября в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Горловку 11 снарядами «натовского» 155-миллиметрового калибра за полтора часа. По городу также было выпущено восемь ракет из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это также один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тыс. человек.

Ранее ВСУ применили тактику «тихой атаки» при ударе дроном по автобусу в Горловке.

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