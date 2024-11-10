«Хезболла» отразила атаку израильских сил в пограничном районе

Отряды шиитской милиции «Хезболлы» вступили в боестолкновения с израильскими военнослужащими в пограничном районе Айтарун на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

«Бойцы исламского сопротивления отразили нападение неприятельских сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские военные понесли потери и отступили за линию границы.

Перестрелка с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошла в восточном секторе юга Ливана на участке шоссе между городами Маркаба и Хоула.

Также 10 ноября сообщалось, что израильская армия зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северу страны. Накануне израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно посетил Россию для обсуждения восстановления безопасности на севере Израиля и урегулирования ситуации в Ливане.

Ранее «Хезболла» применила дроны для удара по базе израильских войск связи.