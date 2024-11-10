Брянский подросток получил ранение ноги из-за атаки БПЛА

Подросток в Брянской области получил ранение ноги из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе. К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы», — рассказал чиновник.

Несовершеннолетний получил медицинскую помощь в областной больнице.

В результате атаки БПЛА были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки.

Утром 10 ноября в Брянской области загорелись нежилые строения после атаки БПЛА. За утро в небе над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.