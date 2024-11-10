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Сырский сообщил главкому НАТО о подготовке военных КНДР к боям на стороне России

Главком ВСУ сообщил главкому НАТО о подготовке военных КНДР к боям на стороне РФ

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KCNA/Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о подготовке военных из КНДР к боевым действиям на стороне России. Об этом сообщается на странице генштаба ВСУ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сообщается, что стороны обсудили изменения на линии боевого соприкосновения и общий ход противостояния. При этом ситуацию Сырский назвал сложной и «имеющей тенденцию к обострению».

По его словам, у генштаба ВСУ также «имеются многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск».

4 ноября представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что в организации обеспокоены информацией об отправке северокорейских военных в Россию. Он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в настоящее время в России якобы находятся около 10 тыс. военных из КНДР. По его словам, восемь тысяч из них пребывают на территории Курской области.

Ранее Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР.

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