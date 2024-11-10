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В России заявили об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву

Депутат Заварзин: ответ РФ на атаку ВСУ на Москву — наступление в зоне СВО

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Inna Varenytsia/REUTERS

Ответ РФ на крупнейшую с начала спецоперации атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву — это наступление по всем фронтам. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру».

Заварзин назвал это «последними конвульсивными вздохами».

«ВСУ сейчас бросают все оставшиеся свои эти дела. Конечно, Байден там еще будет своим так называемым аппаратом поддерживать. Но у нас разработаны все средства. ПВО работают», — сказал он.

По словам депутата, позиция РФ остается неизменной: отследить все украинские беспилотники и уничтожить.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытка Украины атаковать беспилотными летательными аппаратами Москву является приговором украинским властям под руководством Владимира Зеленского.

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

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