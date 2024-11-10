Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска отразили 11 контратак ВСУ в Курской области

МО РФ: российские войска отразили 11 контратак ВСУ в Курской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Подразделениями российское группировки были отражены 11 контратак в направлении Дарьино и Новой Сорочины.

Отмечается, что также были сорваны атаки ВСУ в направлении Зеленого Шляха и Новоивановки. При этом украинские войска потеряли до 90 человек, а также три танка, три машины пехоты, четыре бронемашины. Трое бойцов ВСУ сдались в плен.

Кроме того, в Минобороны добавили, что подразделения группировки «Север» продолжили нанесение ударов по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 300 военнослужащих. Также российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре автомобиля.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами