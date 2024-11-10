Российские войска отразили 11 контратак ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Подразделениями российское группировки были отражены 11 контратак в направлении Дарьино и Новой Сорочины.

Отмечается, что также были сорваны атаки ВСУ в направлении Зеленого Шляха и Новоивановки. При этом украинские войска потеряли до 90 человек, а также три танка, три машины пехоты, четыре бронемашины. Трое бойцов ВСУ сдались в плен.

Кроме того, в Минобороны добавили, что подразделения группировки «Север» продолжили нанесение ударов по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 300 военнослужащих. Также российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре автомобиля.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.