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Группировка «Восток» улучшила позиции на фронте

МО РФ: группировка ВС РФ «Восток» улучшила положение по переднему краю фронта

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка ВС РФ «Восток» улучшила положение по переднему краю фронта в Запорожской области и ДНР. Об этом говорится в очередной сводке министерства обороны РФ.

Также сообщается, что части «Востока» поразили формирования 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины) под Раздольным и Зеленым полем в ДНР и в районе Темировки в Запорожской области.

«Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны», — рассказали в ведомстве.

При этом сообщается о потерях ВСУ в виде 105 человек, бронемобиля «Козак», пяти автомобилей, пусковой установки для РСЗО HIMARS и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства.

Также сообщается о том, что группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районе Пятихатки, Антоновки, Ольговки и Днепровского в Херсонской области под Новоандреевкой в Запорожской области.

До этого группировка «Восток» пресекла работу инженерной группы ВСУ.

Ранее российские военные впервые применили FPV-дроны на оптоволокне.

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