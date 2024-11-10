Российские войска пресекли работу инженерной группы ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли деятельность инженерной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Луговское. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Военный отметил, что в течение суток российские войска улучшили свое положение по переднему краю. Также военнослужащие Вооруженных сил России пресекли попытки ВСУ усилить свои передовые позиции, провести ротации и поставить боеприпасы в районах населенных пунктов Островское, Октябрь, Новодаровка, Зеленое Поле и Дорожнянки.

По словам Чехова, украинские войска потеряли четыре беспилотника и пункт боепитания.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики, которые снабжают ВСУ. По данным ведомства, Вооруженные силы России нанесли удары при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее российский военный отбил дрон рукой и спас сослуживцев.