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Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

МО РФ: российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, объекты энергетики, используемые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке российского министерства обороны.

Отмечается, что удары были нанесены в 127 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 36 беспилотников самолетного типа.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике (ДНР). По информации ведомства, в течение суток российские войска поразили живую силу и технику шести бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров в ДНР.

Ранее Польша отказалась передавать Украине советские истребители МиГ-29.

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