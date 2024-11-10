Российские военнослужащие взяли под контроль бывший пионерский лагерь «Дружба» в Часове Яре. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

По его словам, российская армия продолжает наступать в городе. Однако подразделения ВСУ, которым удалось здесь закрепиться и окопаться, все еще сопротивляются. Помимо «Дружбы», российские штурмовики пытаются отбить у противника лесополосы, примыкающие к железной дороге, добавил он.

До этого подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины, нанесли поражение формированиям семи бригад противника в Донецкой народной республике. Потери украинской армии составили до 580 военных.

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.