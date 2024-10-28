В ДНР будут судить американского наемника

Уголовное дело наемника из Соединенных Штатов Чарльза Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, направлено в суд в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в заявлении Генеральной прокуратуры России.

«По версии следствия, в период с марта 2022 года по август 2024 года Картер прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ в качестве наемника», — заявили в Генпрокуратуре.

Ведомство добавило, что до того, как Картер прибыл на Украину, он принимал участие в боевых действиях и являлся инструктором НАТО. За свое участие в боевых действиях на Украине он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн рублей.

До этого в Брянскую область пытались прорваться 30 иностранных наемников ВСУ.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число иностранных военных, прибывших на Украину с февраля 2022 года.