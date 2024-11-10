Пожар после атаки беспилотника в гаражном кооперативе в Калужской области ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в гаражном кооперативе в городе Сосенский Козельского района Калужской области, которое началось после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в региональной пресс-службе ведомства.

Площадь горящего гаража 4 на 6 кв. м, отметили в ведомстве. В 08:10 мск пожар ликвидирован. В инциденте никто не пострадал.

9 ноября Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что химический комбинат в городе Алексине Тульской области был атакован десятью беспилотниками — предприятие получило незначительные повреждения. По данным журналистов, один дрон был сбит силами противовоздушной обороны, восемь — упали на территории предприятия, а еще один — на территории Алексинской теплоэлектроцентрали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.