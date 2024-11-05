Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение формированиям семи бригад противника в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке по обстановке в зоне СВО.

Столкновения произошли в населенных пунктах Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск. Также силы РФ отразили три контратаки подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

Потери украинской армии составили до 580 военных, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 американского производства, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

3 ноября сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла более 520 военных в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск.

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.