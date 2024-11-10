В Брянской области отражают атаку беспилотников

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию Брянской области, применяя беспилотные летальные аппараты. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:27 по московскому времени.

Подразделения противовоздушной обороны работают над обнаружением и ликвидацией целей, подчеркнул Богомаз.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

В 5:23 Богомаз отметил, что над регионом сбили три беспилотника ВСУ. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев сообщил, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.