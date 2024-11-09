Командир взвода тульских десантников объяснил, как расчеты «Градов» влияют на психику ВСУ

Военные российской группировки «Север» непрерывно атакуют технику и живую силу ВСУ в Кореневском районе в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ВС РФ получили координаты группы пехоты ВСУ, которая пыталась оставить поспешно занятые позиции. После этого расчеты РСЗО (реактивной системы залпового огня) БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожили убегающих солдат ВСУ.

Командир реактивного взвода с позывным «Гаусс» рассказал, что «Град» — это страшно», потому что 122-мм снаряд (а их 40 штук) «прилетает на голову противника». По его словам, для психики это не проходит бесследно.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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