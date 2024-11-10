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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал беженец

РИА Новости: беженец из Дзержинска ранен в результате обстрела ВСУ Горловки

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел Горловки, в результате которого пострадал беженец из Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

По ее словам, в ходе обстрела один из снарядов попал в дом, где жила семья беженцев.

«Они — беженцы с Дзержинска, и парень получил ранение, я вызывала скорую, его забирали. Был ранен сын, его мать тут так кричала: «Вызовите скорую, помогите». Я и вызвала скорую. Она быстро приехала, очень быстро», — рассказала очевидец.

По данным агентства, в момент удара пострадавший лежал на кровати. Также повреждения получили около 20 квартир.

Несколькими часами ранее военное следственное управление Следственного комитета России по Донецкой народной республике сообщало, что ВСУ совершили восемь обстрелов территории региона за прошедшие сутки. По данным СК, в результате ударов украинских войск на горловском направлении были повреждены два жилых дома, один объект инфраструктуры и три троллейбуса.

Ранее ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области.

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