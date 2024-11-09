В Курской области привели в готовность силы ПВО

В Курской области объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей быть бдительными.

«Силы и средства ПВО (противовоздушной обороны) приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил чиновник.

В ночь на 9 ноября режим опасности беспилотников объявляли в трех российских регионах — в Тульской, Воронежской и Курской областях. В последней он действовал на протяжении более чем семи часов — с 22:59 8 ноября до 6:23. В течение дня в области также четыре раза объявляли ракетную опасность. При таком режиме жителям не следует выходить на улицу, а дома лучше держаться подальше от оконных проемов или пройти в комнату со сплошными стенами, где нет окон. На улице нужно зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. В 13:32 Смирнов написал об уничтожении над регионом ракеты ВСУ.

Ранее начались поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей.