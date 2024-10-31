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Сырский обсудил с генералом НАТО отправку военных Северной Кореи в Россию

Сырский обсудил с генералом НАТО Каволи реакцию на отправку войск КНДР в Россию

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Командующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский обсудил с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи международную реакцию на возможную отправку войск КНДР в Россию. Об этом украинский генерал сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сырский рассказал, что провел с Каволи телефонный разговор, главной темой которого стала текущая ситуация на фронте.

«Во время разговора также обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северо-корейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы», — добавил главком ВСУ.

30 октября в ООН заявили, что обеспокоены сообщениями о направлении военного контингента КНДР в Россию и возможной дислокации его в зоне конфликта, однако не обладают какой-либо информацией по этому вопросу, кроме той, что поступает из открытых источников.

29 октября в Пентагоне заявили о переброске несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию мира на действия КНДР.

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