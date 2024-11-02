Главком ВСУ оценил масштаб текущего наступления российских войск

Вооруженные силы РФ в настоящее время проводят одно из своих самых масштабных наступлений на поле боя, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Из заявления следует, что 2 ноября украинский военачальник провел встречу с делегацией Вооруженных сил Чехии. В том числе в переговорах принял участие начальник Генерального штаба армии республики Карел Ржегка.

«Проинформировал <...> коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. <...> В настоящее время ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с момента начала боевых действий», — написал Сырский.

Он добавил, что сейчас на ряде направлений фронта продолжаются активные сражения. Из-за этого украинские формирования нуждаются в постоянном обновлении ресурсов, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

2 ноября пресс-секретарь президента Чехии Филип Платош сообщил, что глава республики Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к украинским войскам. По данным Чешского радио, всего власти получили более 180 обращений от жителей с просьбой позволить им принять участие в боевых действиях.

Ранее в Праге пообещали продолжить закупки снарядов для Киева в 2025 году.