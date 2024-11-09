В СБУ рассказали о ситуации на Купянском направлении

Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Запись выступления опубликована на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что обстановка на Купянском направлении тяжелая. Стариков добавил, что на Южно-Донецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях Вооруженные силы Украины столкнулись с тактическим кризисом.

6 ноября сообщалось, что Вооруженные силы России загнали украинских военных в «масштабную ловушку» на Купянском направлении, после чего заняли сразу несколько десятков опорных пунктов.

Сначала по целям отработали артиллерия и истребители Су-34. Авиабомбы ФАБ-500 поразили личный состав и склад боеприпасов ВСУ.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий отмечал, что командиры подразделений ВСУ, а также власти Купянска покинули город в связи с наступлением российских военных. По его словам, в городе остались только наемники и мародеры.

Ранее военные эксперт заявил об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении.