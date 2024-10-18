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Военные эксперт заявил об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении

Марочко: украинская пропаганда активизировалась на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящее время фиксируется резкий всплеск деятельности Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) на Купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На подконтрольных Украине ресурсах и псевдопатриотических пророссийских, которые ведет украинская пропаганда, начали массово появляться фейки о действиях ВС РФ», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что сейчас украинские ресурсы активно публикуют победные реляции. Однако, по словам военного эксперта, они не соответствуют действительности. При этом подобные публикации могут быть использованы в будущем для дискредитации российской армии, предположил Марочко.

В марте депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что информационная политика украинских властей потеряла влияние на жителей страны из-за перенасыщенности пропаганды нелепостью и враньем. По словам парламентария, когда украинское телевидение рассказывает о несуществующих успехах армии, транслирует ложный посыл, о вере официальной информации речи не идет.

Ранее стало известно о продвижении сил РФ вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.

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