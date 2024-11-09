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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны: украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что попытка атаки произошла приблизительно в 16:00 мск. Дрон самолетного типа был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в ведомстве.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город и село в Белгородской области.

По словам Гладкова, в селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбило окна, посекло фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.

В городе Шебекино из-за детонации упавшего беспилотника повреждения получили два частных домовладения.

В начале июня Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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