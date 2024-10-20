Экипажи Ка-52М предотвратили ротацию ВСУ в курском приграничье

В приграничье Курской области экипажи вертолетов Ка-52М помешали ротации украинских военных. Об этом сообщает российское Минобороны в Telegram-канале.

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника противника были уничтожены», — отмечается в публикации.

На прикрепленном к посту видеоролике можно увидеть момент взлета Ка-52М, а также как летчик в кабине управляет вертолетом и выпускает ракеты. Поражение целей на записи не показано. Накануне оборонное ведомство сообщало о такой же операции экипажей Ка-52М.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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