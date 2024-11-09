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SHOT: двух российских штурмовиков пытались отравить газом

SHOT: российские военные выдержали газовую атаку ВСУ в Клещеевке

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Телеграм-канал «SHOT»

Украинские военнослужащие травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку, им удалось выжить. Об этом заявил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, штурмовики ВС РФ обнаружили украинских военных, которые заняли позиции в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел.

Населенный пункт не называется, но на опубликованном каналом видео российские военные говорят, что находятся в подвале в селе Клещеевка. Подробностей они не приводят.

Российским военнослужащим после выполнения задания не удалось быстро покинуть позицию, так как ВСУ обстреливали местность и запускали дроны.

«Помимо того, ВСУ начали травить российских штурмовиков отравляющим газом. Надев противогазы, парням пришлось держать позицию под постоянным огнем около суток. Продержаться помогли сослуживцы, они отправляли новые респираторы, воду и еду дронами», — пишет SHOT.

По его данным, штурмовики покинули позиции, получив множественные осколочные ранения, но их продолжили преследовать БПЛА.

Помогли военным системы РЭБ. По итогу они смогли добраться живыми до позиций ВС РФ.

9 ноября Минобороны сообщало, что российский солдат отбил дрон ВСУ рукой и спас экипаж боевой машины.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины Stryker.

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