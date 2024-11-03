Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины Stryker производства США

Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись уничтожения американской боевой бронемашины Stryker ВСУ с использованием FPV-дрона в Харьковской области. Запись была выложена в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает министерство, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» смогли выявить вражескую бронемашину, которая транспортировала украинских солдат в окрестностях Волчанска с помощью беспилотного летательного аппарата.

«Обнаруженная цель была атакована ударным FPV-дроном. Точное попадание дрона в ББМ зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени», - говорится в сообщении.

Согласно информации оборонного ведомства, российские войска также нанесли удар по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, используемой ВСУ.

До этого Министерство обороны России сообщало о том, что Вооруженные силы Украины потеряли более 30 военнослужащих за один день в зоне действий подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области.