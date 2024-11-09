Стало известно об ограничении числа боеприпасов для F-16, которые может получить Киев

Пентагон имеет ограниченный запас боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать украинской стороне. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Пентагон имеет ограниченные запасы запускаемых с воздуха боеприпасов, которые он может направить для вооружения новых украинских истребителей F-16», — заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Также американская газета написала о том, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине боеприпасы к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Кроме того, сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет отправить европейские силы на Украину в рамках плана по урегулированию.