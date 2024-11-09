США поставят Киеву боеприпасы до возвращения Трампа в Белый дом

США намерены поставить Украине боеприпасы к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Он отметил, что минобороны США направляет Киеву более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot, а также NASAMS. Ожидается, что боеприпасы прибудут в ближайшие недели.

При этом отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков. По данным издания, Остин отклонил недавнюю просьбу украинского президента Владимира Зеленского отдать приоритет его стране в обход других покупателей при поставках ATACMS.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет отправить европейские силы на Украину в рамках плана по урегулированию.