Вертолет совершил жесткую посадку в Казахстане

Вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС республики.

Отмечается, что на борту вертолета находились три человека. Один из них получил смертельные ранения, двоих доставили в областной центр Актобе на самолете для оказания помощи.

МЧС узнало о ЧП в 11:40 по местному времени (09:40 мск). На место происшествия были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям: пять единиц техники и 23 человека личного состава.

По распространенным фото видно, что вертолет полностью сгорел. Прибывшие на место спасатели уже ликвидировали пожар, рассказали в МЧС.

В конце октября вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области у находившегося в небе самолета оторвалась дверь.