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В Оренбургской области у находившегося в небе самолета оторвалась дверь

Самолет остался без двери во время тренировочного полета в Оренбургской области

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Уральская транспортная прокуратура

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выявили нарушения, допущенные при выполнении учебно-тренировочного полета на воздушном судне DA-49NG в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Из заявления следует, что специалисты организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В частности, их внимание привлек тренировочный полет курсантов «Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова», осуществленный в августе 2024 года.

Тогда студенты выполнили полет на самолете DA-49NG по маршруту ОрскОренбург — Орск. Но при его осуществлении в воздушном судне произошло открытие двери, после чего она оторвалась.

«Причиной <...> инцидента явилось неполное закрытие замка задней левой двери на земле перед вылетом и нарушение экипажем установленных требований», — подчеркнули в надзорном органе.

В результате два должностных лица, отвечавших за полет, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, сотрудники прокуратуры провели разъяснительные беседы о необходимости усилить контроль над тем, как курсанты соблюдают требования безопасности при эксплуатации самолетов.

Ранее в Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку.

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