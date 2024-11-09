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В Британии заявили о двухмесячном цикле жизни военных технологий на Украине

Минобороны Британии: жизненный цикл технологий на Украине составляет два месяца

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет два месяца. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете The Telegraph.

В мае Хили посещал Киев, где ему рассказали о технологическом и промышленном потенциале страны и зависимости вооруженных сил от этого. Поездка включала посещение оружейного завода.

«...по сути, жизненный цикл технологий на передовой сейчас составляет около двух месяцев. В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих передовых сил, русские найдут способ противостоять им», — сказал он.

В связи с этим, подчеркнул он, важны темпы инноваций, производства, а также «своего рода общая приверженность общества, стоящая за этим».

Министр также добавил, что переизбрание Дональда Трампа не изменит расчетов Лондона и не заставит пересмотреть Стратегический оборонный обзор, который должен быть представлен весной.

4 ноября сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall скоро достроит на Украине второй военный завод.

Ранее в России отреагировали на планы Украины начать новое наступление.

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Операция на Украине
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