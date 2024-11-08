В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности случившегося не приводятся.

В Сумской области действует воздушная тревога.

В ноябре бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал, что украинские войска в результате взрывов в Одессе потеряли большое количество вооружений, поставленных западными странами. По его словам, под обстрелы нередко попадали поезда и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной техникой.

Экс-разведчик также отметил, что Украина лишилась практически 90% энергетических мощностей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.