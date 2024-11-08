В мэрии украинского Николаева сообщили о взрыве

В украинском Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

«В Николаеве слышен взрыв», — написал он.

Информации о повреждении объектов инфраструктуры мэр города не сообщил.

В настоящее время в ряде украинских областей, в том числе в Николаевской, действует режим воздушной тревоги.

В этот же вечер, в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошли взрывы.

В ноябре бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал, что украинские войска в результате взрывов в Одессе потеряли большое количество вооружений, поставленных западными странами. По его словам, под обстрелы нередко попадали поезда и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной техникой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента российские войска регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее мэр Кличко сообщил о пожаре в Киеве после серии взрывов.