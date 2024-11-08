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СМИ узнали о решении США снять запрет на ремонт оружия на Украине американцами

CNN: подрядчики Пентагона на Украине займутся ремонтом и обслуживанием F-16

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Военная хроника/VK

Подрядчики министерства обороны США, которым Пентагон разрешил присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что администрация президента США Джо Байдена сняла фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков на территории Украины. Они будут помогать вооруженным силам страны обслуживать и ремонтировать предоставленные Соединенными Штатами системы вооружения.

Источник телекомпании отметил, что Patriot и F-16 на Украине нуждаются в специфичной технической экспертизе для обслуживания.

По его словам, Пентагон уже начал проводить тендеры для поиска подрядчиков. Их планируют размещать вдали от линии фронта и не вовлекать непосредственно в боевые действия.

31 октября сообщалось, что Норвегия выделит Украине более $118 млн на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16.

Ранее в Киеве потребовали отставки главкома ВСУ после потери системы Patriot.

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