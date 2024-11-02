Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил главного кадровика Минобороны России в СИЗО

Военный суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО до января

close
Пресс-служба Министерства обороны России

Второй западный окружной военный суд оставил обвиняемого в получении взятки экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова под стражей до января. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд признал законным решение о продлении меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу адвоката Кузнецова, который настаивал на смягчении меры пресечения.

16 октября агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы генерал-лейтенанта Кузнецова и его родственников оцениваются на общую сумму более 300 млн рублей. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия.

Кузнецова задержали в мае этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах генерал, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Кузнецов возглавлял Главное управление кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого, с 2010 года, он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил. Это ведомство обеспечивало оборонное ведомство необходимой информацией для эффективного управления армией.

Подробнее о деле Кузнецова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-мэру Владивостока Алексею Ляйферу вынесли приговор по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами