Суд оставил главного кадровика Минобороны России в СИЗО

Второй западный окружной военный суд оставил обвиняемого в получении взятки экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова под стражей до января. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд признал законным решение о продлении меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу адвоката Кузнецова, который настаивал на смягчении меры пресечения.

16 октября агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы генерал-лейтенанта Кузнецова и его родственников оцениваются на общую сумму более 300 млн рублей. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия.

Кузнецова задержали в мае этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах генерал, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Кузнецов возглавлял Главное управление кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого, с 2010 года, он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил. Это ведомство обеспечивало оборонное ведомство необходимой информацией для эффективного управления армией.

Подробнее о деле Кузнецова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-мэру Владивостока Алексею Ляйферу вынесли приговор по делу о взятке.