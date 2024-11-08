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Установлены личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью

Харьковская ВГА установила личности украинских летчиков истребителей F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области установило личности украинских военнослужащих - членов экипажей истребителей F-16, которые выполняют боевые задачи над регионом и над приграничной с Россией зоной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД.

В ведомстве подчеркнули, что им удалось установить личности пилотов в рамках конфиденциальных контактов с военнослужащими одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В УВД добавили, что им стали известны имена двух командиров авиационного звена авиационной эскадрильи, а также старшего техника обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы.

В октябре заместитель главы британского министерства обороны Люк Поллард заявил, что Великобритания завершила обучение 200 украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16.

Поллард анонсировал, что скоро эти пилоты начнут летать на переданных Украине самолетах F-16.

Ранее в минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16.

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