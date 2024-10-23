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В Британии заявили о завершении обучения 200 украинских пилотов

Минобороны Британии: страна подготовила 200 украинских пилотов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Великобритания завершила обучение 200 украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16. Об этом сообщил заместитель главы британского министерства обороны Люк Поллард на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«А вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска очередных летчиков из учебной программы королевских ВВС», — отметил он.

Поллард анонсировал, что скоро эти пилоты начнут летать на переданных Украине самолетах F-16.

Накануне посол Украины в Соединенном Королевстве, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что украинские военные летчики завершили обучение пилотированию в Британии и скоро вернутся домой. По его словам, совсем скоро летчики «пойдут в бой».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 октября глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс отмечал, что Киев получил первые из 24 обещанных голландских истребителей F-16. Он добавил, что остальные самолеты прибудут на Украину в ближайшие месяцы.

В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением голландского оружия.

Ранее в минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16.

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