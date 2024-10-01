В минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов истребителей F-16

Подготовка пилотов истребителей F-16 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) является недостаточной для получения даже временного преимущества в воздухе. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, его цитирует ТАСС.

«Что касается подготовки на самолетах F-16 или других самолетах стран — партнеров НАТО, тут нужен более комплексный подход», — сказал чиновник.

Он отметил, что обучения на уровне, достаточном для управления самолетом в воздухе, не хватит для получения даже временного преимущества в бою над Россией.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

27 сентября заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что американское руководство считает подготовку летчиков с Украины к боевому применению истребителей F-16 одним из приоритетных направлений своей деятельности.

26 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден поручил расширить подготовку украинских пилотов к боевому применению F-16. В том числе Байден потребовал от министерства обороны в 2025 году организовать обучение еще 18 летчиков с Украины.

В тот же день глава военного ведомства Нидерландов Рубен Брекелманс провел встречу с послом США в стране Шефали Раздан Дуггал. Как рассказал министр обороны королевства, одной из ключевых тем обсуждения стала поддержка Киева путем передачи ей F-16.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил об уничтожении четырех F-16 в ходе боевых действий.