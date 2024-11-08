Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, который критиковал вторжение в Курскую область и предупреждал об обрушении фронта в Донбассе, уволился со службы по состоянию здоровья. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Увольнение со службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение», — написал он.

По словам Марченко, «в конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем».

Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявлял, что фронт ВСУ обрушился под натиском российских войск из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Военный отметил, что не раскроет общественности военную тайну, если скажет, что украинский фронт «посыпался». Также он критиковал вторжение ВСУ в Курскую область, отмечая, что оно не имеет конкретной цели.

1 ноября стало известно, что бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль уволился из рядов армии по заключению врачей. Содоль являлся командующим объединенными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.