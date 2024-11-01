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Высокопоставленный украинский военный уволился из ВСУ по состоянию здоровья

Безуглая: экс-командующий объединенными силами Содоль уволился из ВСУ

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Украинская Правда

Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль уволился из рядов армии по заключению врачей. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, Содоль ушел из рядов ВСУ после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Содоль являлся командующим объединенными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года. Безуглая часто критиковала Содоля за неудачи украинских войск. К примеру, она утверждала, что Содоль намеренно поставил отражать наступление российских сил под Харьковом самую слабую с точки зрения укомплектованности бригаду.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины должно возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами Вооруженных сил страны Юрия Содоля.

Согласно постановлению суда, ГБР должно не позднее суток открыть производство по Содолю из-за «небрежного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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