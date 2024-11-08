Представитель хуситов заявил о нанесении ударов по израильской авиабазе

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим в пустыне Негев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хуситский телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» авиабазу Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — сказал Сариа.

В конце октября хуситы нанесли первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. Этой техникой, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены ливанского движения «Хезболла». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль.

С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской авиабазе.