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Израильская авиация начала наносить удары по Ливану

Израильская авиация наносит удары по поселениям на юге Ливана

Израильская авиация начала наносить удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские полевые источники.

Отмечается, что интенсивные удары начались с началом выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

Также Армия обороны Израиля объявила о проведении серии авиаударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана с целью «лишить группировку возможностей».

17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций членов «Хезболлы», которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой предположительно израильскими спецслужбами, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек. В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».

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